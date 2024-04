25 aprile | Fontana - ' Resistenza fa parte storia Itali - antifascismo si vede nei fatti'

(Di giovedì 25 aprile 2024) Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "L'ho detto lo scorso anno e lo ribadisco oggi. Sono pienamente antifascista e laè un valore che fadelladel nostro Paese. Il mio pensiero va anche ai tanti cattolici che ne hanno fatto, dando un contributo fondamentale nella lotta di liberazione. L'sipoi dai, dalle azioni che si compiono nella vita di tutti i giorni, dal rispetto del pluralismo delle idee e dai valori che si trasmettono ai propri figli”. Lo dice il presidente della Camera, Lorenzo, intervistato da 'Il Foglio'. "Non è necessario", aggiunge, dire di essere anche anticomunisti per poter dire di essere antifascisti, "ma se mi chiedono se sono anticomunista rispondo di sì. E prendo le distanze da ...

Con "Tiro al piccione" Giose Rimanelli consegna alla letteratura italiana l'unico romanzo che racconta la Resistenza dal punto di vista di chi ha scelto di combattere tra le fila della RSI The post La Resistenza vista dalla parte sbagliata ...

25 aprile: Fontana, ‘resistenza fa parte storia Italia, antifascismo si vede nei fatti’ - Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “L’ho detto lo scorso anno e lo ribadisco oggi. Sono pienamente antifascista e la resistenza è un valore che fa parte della storia del nostro Paese. Il mio pensiero va anch ...ilsannioquotidiano

Perché festeggiamo il 25 aprile - La resistenza non aveva riguardato solo l'Italia però, bensì parte dell'Europa e altri paesi nel mondo. In Portogallo il 25 aprile è il giorno della rivoluzione dei garofani, il colpo di stato non ...sardegnalive

25 aprile, Avagliano: «Lasciamo le liti ad altre occasioni, la Liberazione fu anche di destra» - «La Liberazione è patrimonio di tutti, perché tutti, di ogni parte politica, ne furono protagonisti: sinistra, centro e destra. Ecco perché questo giorno dovrebbe ...ilmessaggero