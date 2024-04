Pagelle Liegi-Bastogne-Liegi 2024 | Pogacar letale - Van der Poel poco brillant - bene Tiberi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024)Tadej, 10 e lode: che dire su questo fuoriclasse? Un dominio totale, non volendo vincere, ma quasi annientare i suoi avversari. Sulla Redoute saluta tutta la compagnia, si fa 34,4 chilometri in solitaria e infligge 1’39” al secondo e oltre due minuti al terzo. Seconda vittoria in questa corsa che arriva con una normalità disarmante, facendo sembrare quasi tutto semplice. Al Giro d’Italia la sfida più che gli avversari sarà contro sé stesso e la domanda sarà con quanti minuti di vantaggio riuscirà a vincere. Di un’altra categoria: bellissima anche la dedica per la madre della fidanzata Urska, scomparsa proprio in corrispondenza con ladi due anni fa. Romain Bardet, 9,5: il ...