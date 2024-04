Crystal Palace-West Ham - Premier League | probabili formazion - pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 20 aprile 2024)Ham è una partita della trentaquattresima giornata die si gioca domenica alle 16:00: diretta tv, streaming,i,. IlHam ci ha messo tutta la buona volontà ma rimontare una delle squadre più in forma d’Europa come il Bayer Leverkusen, tra l’altro fresca di titolo, era una vera e propria montagna da scalare. Gli Hammers in settimana non sono andati al di là di un pareggio con i neocampioni di Germania (1-1), abbandonando così l’Europadopo il pesante 2-0 dell’andata. Moyes – IlVeggente.it (Ansa)La squadra di David Moyes ora può concentrarsi solo sul campionato: l’obiettivo è tornare a giocare in Europa ma chiudere tra le prime sette non sarà ...