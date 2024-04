Valditara ce l’ha fatta | alle elementari tornano i giudizi compreso gravemente insufficiente Ecco le novità - anche sul voto in condotta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppealla fine ce: alla primaria torneranno, nelle pagelle, gli aggettivi “”, “”, “sufficiente”, “discreto”, “buono” e “ottimo”. Ma non solo.medie si rivedranno i voti per la(espressi in decimi), e faranno media. Nonostante la levata di scudi dei pedagogisti, di molti intellettuali, perfino di personaggi dello spettacolo come Fabio Fazio, di associazioni e sindacati, il Senato ha dato il via libera al provvedimento con 74 sì e 56 no. In meno di sei mesi il blitz disulla reintroduzione deicosiddetti “sintetici” è stato messo in atto con cinque righe introdotte nel disegno di legge. ...