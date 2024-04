Lega Serie A | tappa a Torino per la Junior Tim Cup e la campagna Keep Racism Out

(Di giovedì 18 aprile 2024) Mercoledì 17 aprile ilha ospitato la quindicesimadellaTIM CupOut, il torneo giovanile di calcio a 7 promosso daA, TIM e Centro Sportivo Italiano. I rappresentanti del Club granata hanno accolto presso lo Stadio Olimpico Grandei ragazzi della Parrocchia dell’Immacolata Concezione e San Donato. A prendere parte all’incontro è stato il calciatore Samuele Ricci, che ha raccontato ai ragazzi presenti la propria esperienza calcistica: “Nello sport è sempre importante essere uniti e coesi per raggiungere un obiettivo comune, questo vale sia dentro che fuori dal campo. Vivere un gruppo come quello della squadra ci aiuta a comprendere ed apprezzare le differenze che ci sono tra di noi. Non deve esserci ...

Adriano Galliani , in veste di Senatore della Repubblica stavolta, ha parlato quest’oggi proprio in Senato relativamente ai problemi in Lega Serie A. C’entra anche l’ Inter . Inter VENTO – Galliani non ... (inter-news)

Il Milan spera di potersi aggiungere a Juventus Next Gen e Atalanta Under 23, iscrivendo quella che è la nascente formazione Under 23 al campionato... (calciomercato)

Monte stipendi in Serie B: la Samp resta prima, il Cittadella ultimo - Aumenti per 12 società e minimo calo tra ottobre 2023 e il mercato di gennaio. Ma nei dati della Lega mancano i bonus ...gazzetta

Palermo-Parma, il derby di Guidolin: “Stimo Pecchia. Legato ai rosa, li voglio in A” - Palermo-Parma vissute dal grande ex, Francesco Guidolin, che ha ottenuto grandi risultati su entrambe le panchine sia in B sia in Serie A ...mediagol

