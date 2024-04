Le bende e il sangue di San Francesco Reliquia da venerare

(Di giovedì 18 aprile 2024) Unadi Sandalle suore francescane minime del Sacro Cuore a Poggio a Caiano. L’arrivo è previsto per oggi, alle 17.30, quando inizieranno quattro giorni di iniziative finalizzate anche a far conoscere il mondo francescano e celebrare gli 800 anni dalle stimmate di San. Alle 21, nella chiesa dell’istituto ci sarà un incontro di preghiera animato dall’Ordine francescano di Prato. Domani, la messa delle 7 sarà celebrata nella cappella di fondazione e alle 8 incontro di preghiera per genitori e alunni della scuola Sacro Cuore. Nel pomeriggio alle 16 celebrazione della messa con unzione degli infermi. Alle 21,15 incontro per i volontari delle Misericordie. Sabato dopo la messa delle 7 incontro formativo con i membri della Caritas zonale e alle 18,30 messa nella chiesa di Santa Maria del Rosario con la presenza ...

