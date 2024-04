LIVE Sonego-Fonseca | ATP Bucarest 2024 in DIRETTA | il brasiliano in patria è considerato il nuovo Sinner

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-BAEZ (4° MATCH DALLE 11.00) LADI COBOLLI-NADAL DALLE 16.00 09:40 Buongiorno! Un’ottima giornata di tennis sta per iniziare. Cominciamo dalla Romania con il match tra. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno dell’ATP 250 ditra Lorenzoe Joao. Una nuova guida tecnica per l’azzurro, che ha ritrovato nuova linfa grazie al torneo di Montecarlo, nel quale si è spinto fino agli ottavi di finale, da ripescato. Tornato a ridosso della top 50, gioca questo torneo da testa di serie numero 6 e affronta al primo turno ...