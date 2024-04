Lilli Gruber da Fabio Fazio con il libro Non farti fot*ere | Tutte vogliono la vagina come quella delle pornostar - VIDEO

(Di martedì 16 aprile 2024)ha partecipato all’ultima puntata di “Che Tempo Che Fa” per presentare il suo nuovo“Nonfottere –il supermercato del porno online ti ruba fantasia, desiderio e dati personali” e rivelare che cosa pensa dei siti porno e dell'effetto che hanno sulle persone.Grube

Lilli Gruber ha partecipato all’ultima puntata di “Che Tempo Che Fa” per presentare il suo nuovo libro “Non farti fottere – Come il supermercato del porno online ti ruba fantasia, desiderio e dati ... (ilfattoquotidiano)

Pubblicato il 16 Aprile, 2024 Ormai non sembrano esserci più limiti. Si ricorre al chirurgo estetico anche per interventi che nulla hanno a vedere con la necessità, col bisogno di sentirsi meglio ... (dayitalianews)

La giornalista ed ex membro del Parlamento Europeo Lilli Gruber è stata ospite a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio per presentare il suo libro Non farti fottere – come il supermercato del porno online ... (news.robadadonne)

Lilli Gruber da Fabio Fazio: «Le ragazzine vogliono ricorrere alla chirurgia plastica genitale per assomigliare alle pornostar» - Lilli Gruber ha partecipato all’ultima puntata di “Che Tempo Che Fa” per presentare il suo nuovo libro “Non farti fottere – Come il supermercato del porno online ...leggo

Lilli Gruber da Fazio a Che Tempo Che fa: «Le ragazzine vogliono ricorrere alla chirurgia plastica genitale per assomigliare alle pornostar» - Lilli Gruber ha partecipato all’ultima puntata di “Che Tempo Che Fa” per presentare il suo nuovo libro “Non farti fottere – Come il supermercato del porno online ...ilgazzettino

Lilli Gruber da Fazio a Che Tempo Che fa: «Le ragazze vogliono ricorrere alla chirurgia plastica genitale per assomigliare alle pornostar» - Lilli Gruber ha partecipato all’ultima puntata di “Che Tempo Che Fa” per presentare il suo nuovo libro “Non farti fottere – Come il supermercato del porno online ...ilmessaggero