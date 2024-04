Audi Q6 e-tron | musa ispiratrice del Fuorisalone

Il quartier generale di Audi fino al 28 aprile sarà il Portrait Milano, in Corso Venezia 11. Questi spazi suggestivi sono stati scelti dalla Casa dei Quattro Anelli come sede della sua House of ... (ilfattoquotidiano)

Audi House of Progress: la cultura dell’avanguardia alla Milano Design Week [FOTO] - Anche quest’anno, come accade da 10 anni a questa parte, in occasione della Milano Design Week, Audi capitalizza le attenzioni ...msn

Audi Q6 e-tron e House of Progress, così la Design Week si illumina di tecnologia e visioni - Il quartier generale di Audi fino al 28 aprile sarà il Portrait Milano, in Corso Venezia 11. Questi spazi suggestivi sono stati scelti dalla Casa dei Quattro Anelli come sede della sua House of Progre ...ilfattoquotidiano

Audi Q6 e-tron, la stirpe elettrica alla House of Progress - Si aprono gli ordini di Audi Q6 e-tron, in anteprima mondiale al pubblico presso l’Audi House of Progress, la piattaforma relazionale dei quattro anelli che trova nel palcoscenico… Leggi ...informazione