Campionati Italiani Juniores di Karate | i risultati delle gare al PalaPellicone di Ostia

(Di domenica 7 aprile 2024), 7 aprile 2024 – Emozioni e tante medaglie conquistate aidi, aldiLido, che si sono svolti dal 5 al 7 aprile. La competizione tricolore ha dato il via allecon il kata nel primo giorno, poi nei due giorni restanti è andato di scena il kumite. Di seguito tutti i– fijlkam.it A laurearsi campione italiano del kata maschile è stato Luigi Di Rubba del Tigers Style, seguito da Emanuele Caponera della Roma, medaglia d’argento. La loro finale si è conclusa 25.30 a 24.40. In terza posizione si sono invece classificati Emanuel Romagnoli del Setteville e Nicolò Putelli del Penna. Per quanto riguarda il kata femminile, la ...

