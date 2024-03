Voragine bonus facciate | un’altra mega-truffa | inchiodati ditta e amministratore di condominio

(Di martedì 5 marzo 2024) La “” deigrillini colpisce ancora. La Guardia di Finanza di Bologna ha scoperto unacon. E su disposizione della procura ha sequestrato 250.000 euro di crediti d’imposta fittizi nei confronti di una società con sede nel ferrarese operante nel settore delle ristrutturazioni edili. Come si è arrivati a stanare i “furbetti”? L’attività è scaturita dalle rimostranze di alcuni condomini di un complesso situato nel capoluogo felsineo in occasione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile. Dopo la stipula del contratto di appalto, che prevedeva l’applicazione del cosiddetto ‘’ con spesa a carico dello Stato per il 90% e per il rimanente 10% a carico dei condomini, questi ultimi nei mesi successivi hanno rilevato il mancato ...

