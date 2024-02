Ilaria Salis | l’Ungheria attacca | ” Scioccati dalle reazioni italiane Non è una martire” VIDEO

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Pubblicato il 29 Febbraio, 2024 “Sono scioccato. Questa signora () è stata presentata qui in Italia come una specie di vittima, una. In Ungheria le persone sono state quasi uccise. La gente è stata quasi picchiata a morte nelle strade, e poi questa signora viene dipinta come unao la vittima di un processo ingiusto. Nessuno, nessun gruppo di estrema sinistra, dovrebbe vederecome una sorta di ring di boxe dove venire a pianificare di picchiare qualcuno a morte”. Così Péter Szijjártó. Il ministro degli esteri ungheresesul caso dell’insegnante italiana detenuta a Budapest. Con un, postato sui social, si accosta l’immagine ...

Gli arresti domiciliari in Italia per Ilaria Salis ? «Questo dipenderà dal processo in tribunale, che è un organo indipendente. Questa signora è venuta in ... (open.online)

Ilaria Salis: «Mi sento tumulata viva»: In seguito scoprirò che in realtà è il Parlamento». Cominciano così gli stralci del diario di Ilaria Salis dal carcere pubblicati da Repubblica con il TG3 e scritti dall’attivista antifascista nelle ...rollingstone

Ilaria Salis, il diario dal carcere in Ungheria: “Cara mamma, mi sento una straniera tumulata viva e mi trattano da mostro”: Vedo l’alba. A quell'ora, che non so esattamente che ora sia, normalmente mi sto già allenando - continua Ilaria Salis -. Lo sport è il mio unico passatempo perché purtroppo non ho neanche un libro.ilsecoloxix

Ungheria insiste, gente quasi uccisa da gruppi di sinistra: "Sono scioccato dalle reazioni italiane. Questa signora (Ilaria Salis) è stata presentata qui in Italia come una specie di vittima, una martire. In Ungheria le persone sono state quasi uccise. La ...ansa