Volley femminile | Chieri sbanca Parigi ed è in finale di CEV Cup contro il Viteos Neuchatel

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Implacabile! La squadra piemontese vince 3-0 la semidi ritorno sul campo del Levallois Paris Saint Cloud e conquista ladi CEV Cup dove affronterà le svizzere del, che hanno clamorosamente battuto al golden set le polacche del Grot Budowiani Lodz. Dopo il 3-2 perdell’andata, si gioca una partita combattuta, nervosa, nella quale la formazione italiana ha giocato meglio nei momenti decisivi, riuscendo a vincenre tutti e tre i set in volata. La Reale Mutua Fenera scende in campo con Malinov in regia, Grobelna opposta, le bande Omoruyi e Skinner e le centrali Zakchaiou e Weitzel con Spirito libero. La gara di andata autorizza lene a crederci ma la squadra di casa non riesce a mettere in difficoltà come una settimana fa ...