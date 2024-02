Byd è stata contattata dal governo italiano come parte degli sforzi del Paese per attrarre un secondo produttore di automobili oltre a Stellantis. "Abbiamo ... (quotidiano)

Byd è stata contattata dal governo italiano come parte degli sforzi del Paese per attrarre un secondo produttore di automobili oltre a Stellantis. "Abbiamo ... (quotidiano)

Milioni e statuto. Il governo dica cosa vuol fare: Eppur si muove, gridò Galilei ai giudici dell’Inquisizione che lo costrinsero all’abiura sulla Terra che si muoveva attorno al Sole. L’urlo di Rappuoli che ha squarciato un silenzio che durava da trop ...msn

Il governo italiano guarda alla cinese Byd per produrre auto made in Italy: Il ministro del Made in Italy Adolfo Urso ci conferma i contatti con la cinese BYD ma per fare auto “sovraniste”. Le posizioni ambigue ...ilfoglio

Auto elettrica, porte aperte ai cinesi. Il governo italiano chiama Byd: L’Italia apre le porte alla Byd, il colosso cinese che nel 2023 ha superato Tesla come più grande produttore di veicoli elettrici al mondo. Siamo solo ai primi contatti fra il governo e i vertici ...quotidiano