Cartografia | online ultimo aggiornamento per 16 comuni in provincia di Grosseto e Siena

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Dopo l’della Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:2000 deidella Lunigiana e della CTR in scala 1:10.000 delladi Arezzo e delladi Lucca, si è concluso anche l’ultima fase didella CTR 1:2.000 che interessa sedicidelle province di(Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Buonconvento, Castel del Piano, Cinigiano, Civitella Paganico, Montalcino, Montepulciano, Murlo, Pienza, Radicofani, San Quirico D’orcia, Sarteano, Seggiano, Torrita di, Trequanda). La Carta Tecnica Regionale è componente fondamentale della Base Informativa Territoriale (BIT) e contiene informazioni relative a fenomeni naturali ed antropici come la morfologia del terreno, il complesso ...