Allerta inquinamento | tutti i consigli dello pneumologo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Bologna, 27 febbraio 2024 - Negli ultimi giorni l’sotto le Due Torri e in gran parte dell’Emilia è arrivato alle stelle. Le centraline continuano a registrare livelli di polveri sottili mai visti e ripetuti giorni di sforamento dei limiti di legge, mentre sono scattate le misure emergenziali che riguardano la circolazione dei veicoli e il riscaldamento di case e aziende. Nella puntata di oggi de ‘ il Resto di Bologna ’, il nostro podcast, il direttore dell’unità operativa di Pneumologia dell’ospedale Bellaria, Alberto Rocca, illustra alcuni. "Ci sono alcune accortezze che sarebbe meglio tenere presente, come non svolgere attività all’aperto durante le opere più gettonate, cioè quelle centrali della giornata". Dall’evitare le strade più trafficate se si guida uno scooter o una bicicletta alla raccomandazione - addirittura - di non ...