La ’Croce del Giubileo’ al cardinale Parolin

La Croce del Giubileo porta la firma della Bottega Tifernate

(Di domenica 25 febbraio 2024) CITTÀ DI CASTELLO – La "Croce del Giubileo", porta la firma della Bottega Tifernate e in particolare del maestro Stefano Lazzari che ha realizzato il "bozzetto" e seguito ogni fase del progetto. Si tratta di un Crocifisso bifacciale, (18 per 13,7 centimetri in ottone finito in galvanica oro antico disegnato), concepito da Lazzari su commissione della Edizioni San Paolo e realizzato in 1999 esemplari, tutti numerati. "L’ho visto diversi anni fa in una chiesa della provincia di Siena era un crocifisso del 1100 di rara bellezza che mi è rimasto impresso nella mente", ha detto il maestro Lazzari nel corso della cerimonia di consegna dell’opera alPietro, segretario di Stato della Santa Sede. La Croce ha due facce, con i simboli e i valori legati al tema del pellegrinaggio giubilare. Stefano Lazzari nel 1995 ha fondato la Bottega ...