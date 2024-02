‘Il Salotto a Teatro’ incontra Francesco Pannofino nel foyer del comunale di Caserta

Francesco Pannofino ospite de Il Salotto a Teatro di Maria Beatrice Crisci |

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 23 febbraio 2024) È per domani, sabato 24 febbraio, alle ore 17 un nuovo appuntamento de “Ila Teatro”, il ciclo di incontri tra i protagonisti della scena e il pubblico, neldel TeatroCostantino Parravano di. Ospite del talk, curato dalla giornalista Maria Beatrice Crisci, saràprotagonista «Ci è io?» di Angelo Longoni in scena da venerdì 23 a domenica 25 febbraio al Parravano. Con, inanche l’intera Compagnia. L’ingresso è libero e gratuito. “Ila Teatro”, incontri tra i protagonisti della scena e il pubblico, nasce con lo scopo di contribuire a superare la barriera tra palcoscenico e platea, mettendo in diretto rapporto registi, attori, autori con gli spettatori e con tutti ...