Rappresentativa Serie D-Brazzeville oggi in tv | data | orario e diretta streaming Viareggio Cup 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ecco la, l’, latv e lodiD-, match valevole per i quarti di finale dellaCup. E’ arrivato il momento di entrare nel vivo di una delle competizioni giovanili più prestigiose del mondo. Le squadre rimaste in corsa per il titolo sono soltanto otto e cercheranno di darsi battaglia fino alla fine per portarsi a casa la vittoria finale. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 22 febbraio alle ore 15:00 e al momento non è prevista una copertura televisiva, ma dovrebbe esserci unasul sito della Lega Nazionale Dilettanti. Sportface.it fornirà unatestuale con costanti ...