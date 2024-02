Ferragni e Fedez | la coppia si è dissolta? Gli affari potrebbero migliorare

Fedez-Ferragni: sui siti online la notizia della rottura, lei posta un video mentre fa pilates

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il matrimonio fra Chiarae Federico Leonardo Lucia, in arte, sarebbe finito dopo meno di 6 anni. Il rapper avrebbe abbandonato il mega attico di City Life nel cuore di Milano dove i coniugi vivevano assieme ai loro due bambini. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso? I guai giudiziari di lei, alle prese con le inchieste della procura di Milano sui casi di presunta falsa beneficienza. A cominciare dal cosiddetto ‘pandoro-gate’ della Balocco, dalle uova di Pasqua Dolci Preziosi e dalla bambola Trudi. Lo scoop arriva dal sito Dagospia, il 22 febbraio. In realtà più volte ‘Dago’ aveva preconizzato la fine della relazione sentimentale e difra i due artisti-influencer che sarebbe stata in crisi da un anno circa. Ovvero dal Festival di Sanremo 2023, quando la co-conduttrice Chiara s’infuriò contro Federico che ...

