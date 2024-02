Pattinaggio artistico | caso Valieva | il Canada vuole il bronzo del Team Event di Pechino e ricorre in appello

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Illegato aldoping certificato di Kamilasta prendendo i contorni di una serie tv. Se la prima stagione è stata caratterizzata dalla lunga attesa riguardo la sentenza del CAS, la seconda si sta concentrando sugli effetti della squalifica della pattinatrice russa. Facciamo un passo indietro. Dopo aver preso atto della condanna da parte del Tribunale Arbitrale Dello Sport l’ISU ha impugnato la sentenza per stilare definitivamente la classifica della gara a squadre relativa alle Olimpiadi di2022, rimasta in sospeso proprio in attesa del giudizio dell’atleta. La Federazione Internazionale ha tolto l’oro alla Russia, cancellando i 20 punti ottenuti datra short e libero, fattore che ha fatto scivolare ildal primo al terzo posto, con una lunghezza di ...