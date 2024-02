Incontri di Valore | il magistrato antimafia Catello Maresca ospite nel salotto di Nicola Ruocco

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Gli appuntamenti letterari della kermesse “Glidi”, fondata e condotta a Pompei dal manager, sono alle battute conclusive di una eccellente quinta edizione, iniziata lo scorso ottobre. Nella location dell’hotel Habita79, martedì 20 alle ore 20 sarà protagonista dell’ormai celebreletterario, il, col nuovissimo libro “Lo Stato vince sempre”, che concorre tra l’altro al sostegno di Unica, Unione Nazionale Italiana della cultura. “Lo Stato vince sempre… lo so è la frase che mi disse Michele Zagaria la mattina del 7 dicembre 2011, quando lo catturammo dopo oltre 16 anni di latitanza – afferma nella postfazione...

