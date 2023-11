Elon Musk diventa un film | sullo schermo la vita e i segreti del Ceo di Tesla

A24, la casa di produzione che ha realizzato il film premio Oscar Everything Everywere All At Once , produrrà un biopic suche sarà diretto da Darren Aronofsky. La notizia è stata confermata da Variety . Il film si baserà sulla biografia autorizzata firmata da Walter Isaacson, pubblicata a settembre del 2023. ...

Elon Musk, A24 produrrà un biopic diretto da Darren Aronofsky Sky Tg24

Darren Aronofsky potrebbe dirigere un biopic su Elon Musk prodotto dalla A24 Cinefilos.it

La casa di produzione cinematografica A24 ha in lavorazione un film biografico su Elon Musk, con il regista di The Whale ‘Darren Aronofsky’ incaricato di dirigerlo. Lo riporta il ...Presto sugli schermi il biopic di Elon Musk, Ceo di Testa, tratta dalla sua biografia. Sul video la sua vita pubblica, ma soprattutto quella privata ...