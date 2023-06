Né in Meloni né in Elly Schlein vedo realistiche speranze di un cambio di marcia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L’entusiasmo per la novità di una scena politica nazionale occupata da due fanciulle – la “puffetta mannara” premier Giorgiae “l’ospite in casa d’altri” (il Pd)– può contagiare soltanto le cultrici delle quote rosa; come la femminista burocratica Lilly Gruber o quella birignao Concita De Gregorio, teoriche di un’emancipazione di genere come scalata all’organigramma. Non certo chi spererebbe che la valorizzazione di quanto un tempo chiamavamo “l’altra metà del cielo” comporti un radicaledi valori nelle tavole della politica (come – ad esempio – ci dimostrano recenti vicende iberiche, su cui si ritornerà più avanti). Restando alle asfittiche vicende di casa nostra, si può facilmente notare come le due succitate fanciulle introiettino il peggio della politica politicante al maschile; tanto da ...