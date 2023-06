Serie A | la MOVIOLA LIVE | il Var salva il Verona! Netto rigore non concesso al Milan

Allo stadio Olimpico, il match valido per la 38ª giornata diA 2022/2023 tra Roma e Spezia: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live (Matteo Celletti inviato all'Olimpico) ...Il match valido per la 38esima giornata diA tra Atalanta e Monza: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca Al Gewiss Stadium di Bergamo, Atalanta e Monza si affrontano nel match valido per la 38esima giornata di...Al Via del Mare, il match valido per la 38ª giornata diA 2022/2023 tra Lecce e Bologna: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Al Via del Mare, Lecce e Bologna si affrontano per la 38esima giornata dellaA ...

Serie A, la MOVIOLA LIVE: il Var salva il Verona! Netto rigore non ... Calciomercato.com

La Juve affronta l’Udinese, nel match valido per la trentottesima giornata di Serie A 2022/23. Sarà il fischietto di Guida a dirigere l’incontro, coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Tolfo, con Pez ...Il match valido per la 38esima giornata di Serie A tra Atalanta e Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Al Gewiss Stadium di Bergamo, ...