Violento impatto tra vetture | due persone trasportate in ospedale

(Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRocca San Felice (AV) – La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, durante la mattinata di oggi 27 marzo, è intervenuta nel comune di Rocca San Felice, sulla SS 303 al Km. 18,100 , per un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto. Nelrimanevano feriti i due rispettivi conducenti, un uomo ed una donna, i quali venivano trasportati dai sanitari del 118 intervenuti presso l’di Sant’Angelo Dei Lombardi per essere sottoposti a cure mediche. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Piergiulio58 : Sei morti e un ferito grave. E' il bilancio di un tragico incidente nel Trapanese, sulla provinciale 16 all'altezza… - infoitinterno : Terribile scontro moto-auto: l'impatto è stato molto violento e il centauro ha riportato delle ferite gravissime - Lasiciliaweb : Scontro frontale, 5 morti nel Trapanese Violento impatto tra una Doblò e un'Alfa 156, altri due feriti gravi… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #Moto3 - #Kelso finisce in ospedale dopo il violento impatto post gara - fanpage : #Moto3 - #Kelso finisce in ospedale dopo il violento impatto post gara -

Il brutto eincidente stradale nel Salento, avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 26 marzo, invece, si è verificato a Giorgilorio, frazione di Surbo. Nell'una vettura, una ...... ma per il ragazzo di 24 anni alla guida della Fiat Panda non c'è stato nulla da fare: è morto nel colpo a causa del. Traffico bloccato per accertamenti: lunghe code. Oltre ai ...l'con la vettura, che viaggiava in direzione di Bergamo, all'incirca alle 6, vicino all'area archeologica Cavellas. L'automobilista, un 60enne, si è fermato e ha chiamato i soccorsi. ...

Violento impatto tra auto e moto a Castelfidardo, grave un giovane di 24 anni Virgilio

L'impatto tra le due vetture è stato molto violento e mentre la microcar è rimasta praticamente distrutta al centro della strada, la Fiat Punto è finita nel fosso adiacente la strada. (ANSA).Un 24enne alla guida di una panda ha perso la vita nello schianto contro un tir sulla strada che da Città di Castello porta ad Arezzo ...