FdI vuole introdurre il reato di istigazione all'anoressia. È l'11sima proposta sul tema in 15 anni

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 27 marzo 2023) Fratelli d’Italia ha presentato un disegno di legge, a prima firma Alberto Balboni, con il quale si punta, attraverso modifiche all’articolo 580-bis del codice penale, ail nuovodi. Se a questo punto siete stati colti da una strana sensazione di déjà vu non allarmatevi, non c’è nulla di strano. Si tratta infatti dell’undicesimadi legge “fotocopia” presentata in maniera trasversale sullo stessoda quasi tutti i partiti nell’arco degli ultimi 15. Tutto prese il via il 28 novembre del 2008 con ladi legge presentata dall’ex ministra della Salute Beatrice Lorenzin, ora esponente del Pd ma allora deputata del Pdl. Sempre attraverso una modifica dell’articolo 580-bis, si tentava di ...