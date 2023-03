Mosca | armi nucleari tattiche in Bielorussia Erdogan a Putin | ' Stop guerra | subito negoziati'

(Di sabato 25 marzo 2023) - Mentre il sultano preme suarma la: in arrivo aerei e il sistema missilistico a capacità nucleare Iskander. Patto fra paesi nordici per difesa comune aerea

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : “É l’Ora della Verità”, @byoblu, ieri sera Clip 7 Stramezzi: Con l’invio di missili a lunga gittata, con cui Zele… - ilfoglio_it : Xi sta già mandando armi in sostegno alla Russia. L'atteggiamento di non belligeranza nei confronti di Mosca è semp… - dariodangelo91 : Un pensiero delicato a tutti coloro i quali mi dicevano che #XiJinping, andando a Mosca, avrebbe portato la pace in… - JohnRambo2014 : RT @Gianl1974: La Russia ha accusato la Slovacchia di violare i suoi obblighi internazionali di riesportazione di armi di fabbricazione rus… - NeveAmica : RT @Gianl1974: La Russia ha accusato la Slovacchia di violare i suoi obblighi internazionali di riesportazione di armi di fabbricazione rus… -

- Mentre il sultano preme su Putin,arma la Bielorussia: in arrivo aerei e il sistema missilistico a capacità nucleare Iskander. Patto fra paesi nordici per difesa comune aereae Minsk 'hanno concordato di collocarenucleari tattiche sul territorio della Bielorussia'. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin. Lo riporta Ria Novosti. Putin ha spiegato ...Nel solito gioco di scarico delle responsabilit , il presidente russo dice che non si tratta di una scelta insolita e precisa che non saranno trasferite lenucleari in dotazione a, ma che ...

Guerra Ucraina, Biden: «La Cina non ha fornito armi a Mosca». Kiev: Zaporizhzhia rischia lo scenario Fukushima ilmessaggero.it

Il primo luglio sarà completata la costruzione di un deposito di armi nucleari tattiche in Bielorussia. Lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin, citato da Ria Novosti. "Mosca e Minsk hanno ...“Il primo luglio sarà completata la costruzione di un deposito di armi nucleari tattiche in Bielorussia. Mosca e Minsk hanno convenuto che, senza violare i loro obblighi ai sensi del Trattato Start e ...