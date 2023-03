Giornata dell'Acqua: a rischio l'oro blu. Serve impegno di tutti (Di mercoledì 22 marzo 2023) L'Acqua, la linfa vitale dell'umanità, è a rischio. I dati forniti dall'Onu sulle risorse idriche mondiali nel report presentato a New York al Forum internazionale dedicato all'Acqua tracciano un ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023) L', la linfa vitale'umanità, è a. I dati forniti dall'Onu sulle risorse idriche mondiali nel report presentato a New York al Forum internazionale dedicato all'tracciano un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, #CasaldiPrincipe: il Presiden… - caritas_milano : Semplici cittadini, magistrati, giornalisti, forze dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, amministrato… - GiuseppeConteIT : In questa Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie quello che possiamo dire per o… - CGILModena : RT @flaicgil: ?? GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA, COINU FLIA: “IL GOVERNO NON PROVI A INVENTARE SCORCIATOIE” “Senza modifiche radicali del mod… - BasilicataA : RT @ivl24_it: Giornata mondiale dell’acqua, Pessolano (Azione): “risorsa fondamentale per lo sviluppo della Basilicata” -