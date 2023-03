Come sta Federico Chiesa? Le condizioni dopo gli esami al J Medical (Di lunedì 20 marzo 2023) Arrivano buone nomtizie per la Juventus dopo la preoccupazione di ieri sulle condizioni di Federico Chiesa. Il calciatore bianconero è stato sottoposto oggi ad esami al JMedical per valutare le sue condizioni dopo il problema accusato ieri durante Inter-Juventus. Gli esami hanno “escluso lesioni. Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno“, ha fatto sapere il club. Una tendinite costringe comunque Chiesa a rinunciare alla Nazionale di Mancini. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 20 marzo 2023) Arrivano buone nomtizie per la Juventusla preoccupazione di ieri sulledi. Il calciatore bianconero è stato sottoposto oggi adal Jper valutare le sueil problema accusato ieri durante Inter-Juventus. Glihanno “escluso lesioni. Le suesaranno valutate di giorno in giorno“, ha fatto sapere il club. Una tendinite costringe comunquea rinunciare alla Nazionale di Mancini. L'articolo CalcioWeb.

