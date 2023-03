SSC Napoli | notizia dall’allenamento a Castel Volturno | non solo terapie per Raspadori

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 2 marzo 2023) Siamo ormai giunti alla vigilia del match d’apertura del 25° turno di Serie A, che vedrà contrappostee Lazio al Maradona. Continua la preparazione degli uomini di Spalletti, in quel di, in vista dello scontro con l’ex Maurizio Sarri. Di seguito, quanto riportato in un comunicato ufficiale della SSCsulla sessione d’allenamento degli azzurri: AllenamentoLa squadra ha iniziato la sessione con esercizi di attivazione e torello. Poi, partitina a campo ridotto e lavoro tattico. Sul finire della seduta il gruppo ha svolto esercitazione sui calci piazzati.e lavoro in palestra per. Lavoro in palestra per, le ultime su-Lazio A seguito dell’ampio margine ...