Napoli Women, Turiste per calcio: Pinna stregata da Palazzo Venezia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le squadre della Serie B Femminile si stanno preparando per tornare ad allietare i propri tifosi. Ciononostante, in attesa della sfida di domenica 26 febbraio tra Chievo Verona e Napoli Women, valevole per la diciottesima giornata del campionato, l’attaccante azzurra Romina Pinna porta i tifosi in un luogo magico: Palazzo Venezia. Sul profilo profilo Instagram la società azzurra ha, infatti, condiviso un breve video dove la giocatrice e Federico Quagliuolo, di Storie di Napoli, ci mostrano il luogo storico. Il post è legato al progetto Turiste per calcio che si pone come obiettivo di far conoscere i posti del cuore delle calciatrici e portarle alla scoperta delle tradizioni partenopee. Visualizza questo post su ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le squadre della Serie B Femminile si stanno preparando per tornare ad allietare i propri tifosi. Ciononostante, in attesa della sfida di domenica 26 febbraio tra Chievo Verona e, valevole per la diciottesima giornata del campionato, l’attaccante azzurra Rominaporta i tifosi in un luogo magico:. Sul profilo profilo Instagram la società azzurra ha, infatti, condiviso un breve video dove la giocatrice e Federico Quagliuolo, di Storie di, ci mostrano il luogo storico. Il post è legato al progettoperche si pone come obiettivo di far conoscere i posti del cuore delle calciatrici e portarle alla scoperta delle tradizioni partenopee. Visualizza questo post su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Juve Women, la crescita di Cantore: dall'oratorio al primo gol in Nazionale - richtocor : RT @NapoliFemminile: ? NEXT MATCH: Chievo Women vs Napoli Femminile ?? 18° giornata / #SerieBFemminile ?? Domenica 26 febbraio / ore 11:00 ??… - Luxgraph : Juve Women, a Montemurro la Panchina D'Oro: 'Fatto qualcosa di speciale. La dedico alla mia famiglia'… - NapoliFemminile : ? NEXT MATCH: Chievo Women vs Napoli Femminile ?? 18° giornata / #SerieBFemminile ?? Domenica 26 febbraio / ore 11:0… - persempre_news : ?? @CampaniaFir #campania #ovale La domenica in campo #rugby #rugbygram #rugbypassioneitaliana #rugbyplayer #women… -