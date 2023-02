De Sciglio | “Do il massimo per la Juventus” | poi la risposta ai fischi

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Mattia De, titolare nella brillante vittoria dellasul campo della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della partita. In seguito ai recenti episodi che lo avevano visto coinvolto, ovvero idei suoi tifosi allo Stadium, ha dichiarato: “Io penso solo al campo e credo di dover essere giudicato per quello che faccio al suo interno. Non ho fatto nulla di male, io voglio solo dare ilper questa maglia”. Chi ha preso le sue difese è stato il suo allenatore, Allegri. Su di lui si è espresso così: “Mi ha fatto piacere che abbia preso le mie difese perché questi sono eventi spiacevoli”. DeInfine, chiosa finale sul momento della sua squadra: “Il nostro focus oggi era quello di partire meglio rispetto a come avevamo fatto con il Monza. Adesso ...