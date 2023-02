Sanità | Schillaci | ' ogni anno mille ricoveri Sla e 1 500 visite in Irccs'

Leggi su iltempo

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Roma, 6 feb. (Adnkronos Salute) - "La Sla è inclusa nei Lea e il ministero ha finanziato diverse ricerche incentrate sull'individuazione dei marcatori della malattia e su trial farmacologici. Glicontano circa 1.000l'e 1.500ambulatoriali e negli ultimi decenni il contributo dei ricercatori e dei clinici italiani è stato significativo e spesso determinante per la finalizzazione di linee guida, conduzione di trial terapeutici e identificazione di nuovi geni patogenetici". Lo ha ricordato il ministro della Salute Orazio, nel suo intervento alla presentazione dell'evento 'Voce alla Sla', oggi a Roma. "Come noto - ha continuato- a oggi non esiste una terapia risolutiva per la Sla. Però è incessante lo sforzo della comunità scientifica e ...