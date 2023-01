Donna trovata morta in casa a Torre del Greco | sequestrata la salma

(Di domenica 29 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl cadavere di unadi 49 anni è stato trovato ieri sera dai carabinieri in un appartamento didel. Laera nel proprio letto e non sono stati riscontrati segni di violenza. Laè stata comunquee messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ieri sera intorno alle 20 a Torre del Greco i Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti a via Madonnelle. All'interno di un appartamento è stato rinvenuto il cadavere di ...