Tetto Ue al contante | la figuraccia è di Bankitalia

(Di venerdì 9 dicembre 2022) È uscito il mio nuovo libro Il Padreterno è liberale che potete ordinare sulle piattaforme digitali oppure acquistare in tutte le librerie. 00:00 Buongiorno ai commensali! 00:35contanti, oggi, come scrive bene Italia Oggi, se i media fossero coerenti dovrebbero titolare: “bocciata dall’Unione europea sui contanti”. Infatti chiedono una 10 mila euro. 04:09 Ma subito sottolineano che l’Italia ha la maggiore evasione Iva. E vabbè, come se con ilai contanti si cancellasse l’Iva intra Ue. 06:25 Manovra, Maurizio Landini pontifica sul Corriere e Sansonetti di economia ci capisce poco. 09:04 Iran impicca, da Rondoni a Ferrara, commenti da leggere. 12:10 Agnelli e le loro società, titola il Fatto che sfotte Vespa sulla casa in affitto. 13:29 Il Domani si accorge che i governi ...

...a investire " ha detto Centemero a La Repubblica - basti pensare che sui conti correnti il... l'iniziativa che porta la firma del deputato leghista Giulio Centemero prevede una 30mila ...Fino ad ora questo è il governo Salvini su tutti i temi, come ilalo le Ong. Meloni mi sembra molto confusa. Mi sembra di insultare Meloni quando parlo di una manovra fatta da Salvini,...1' di lettura 09/12/2022 - "Si chiacchiera sulle 'cacchiate' e non sulle cose importanti" POLITICA (Roma). "Le parole di Salvini sul tetto al contante Sono tutte idiozie. Questa manovra non ha nulla ...Una mazzata per la sinistra. Nell’ Unione europea si fissa il tetto massimo a 10mila euro per il pagamento in contanti. Una notizia che rischia di entrare a gamba testa nella discussione politica pres ...