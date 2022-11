Frane a Casamicciola | recuperato secondo corpo Stato emergenza | stanziati 2 milioni LIVE

(Di domenica 27 novembre 2022) Si tratta di una persona molto giovane, non ancora identificata. Proseguono le ricerche dei dispersi. Il Cdm nomina Simonetta Calcaterra commissaria per la gestione dell'che durerà un anno. De Luca: "Le persone devono capire che in alcune aree non si può abitare". Il Papa: "Vicino alla popolazione di Ischia". Il capo della Protezione civile Curcio: "L'Italia è un Paese fragile"

