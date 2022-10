Verona | Cioffi | 'Torna Faraoni | Piccoli è da top club Esonero? Non ci penso e su altri allenatori allo stadio'

Ildinon è che se la passi meglio sono tre le sconfitte di fila per i veneti. L'ultima in casa contro l'Udinese all'ultimo minuto che ha fatto definitivamente sprofondare tutte quelle ...Gabriele, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Salernitana di domenica Gabriele, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...