La diagnosi precoce può migliorare la vita dei pazienti

(Adnkronos) – Napoli, 28 settembre 2022 – L'Alfa-mannosidosi è una malattia ereditaria rara che, in bambini e adulti, può causare gravissimi danni alla salute. Ad oggi, le persone che ricevono una diagnosi di alfa-mannosidosi hanno la possibilità di accedere a una terapia enzimatica specifica in cui viene reintegrato l'enzima mancante, con l'obiettivo di ridurre il dannoso accumulo di sostanze che si osserva a livello lisosomiale. Attualmente, sono disponibili diverse evidenze circa il vantaggio di una terapia precoce nell'alfa-mannosidosi; mostrando una correlazione positiva tra la precocità della terapia e misure come la sopravvivenza e la qualità della vita. Delle possibilità attuali e future di diagnosi e cura per questa patologia se ne è parlato a Napoli, presso l'Aula Multimediale Centro Ricerche Cardiologiche ...

