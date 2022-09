HAI UN TELEFONO SAMSUNG ? PROTEGGI CONTENUTI ED APP CON AREA PERSONALE ANCHE QUANDO IL DISPOSITIVO E’ SBLOCCATO (Di lunedì 26 settembre 2022) Pochi la utilizzano, ma se sei tra i fortunati possessori di un TELEFONO SAMSUNG ti consigliamo di attivare subito “AREA PERSONALE” ! AREA PERSONALE protegge i tuoi CONTENUTI e app privati, come foto e contatti, da un eventuale accesso da parte di persone non autorizzate. Puoi mantenere al sicuro i tuoi CONTENUTI e app privati ANCHE QUANDO il DISPOSITIVO è SBLOCCATO. Prima di provare le soluzioni suggerite qui sotto, assicurati che il software del tuo DISPOSITIVO sia aggiornato all’ultima versione. Verifica come aggiornare il software del tuo DISPOSITIVO mobile nell’ordine seguente. Fase 1. Vai in Impostazioni > Aggiornamento software. Fase ... Leggi su analisideirischinformatici (Di lunedì 26 settembre 2022) Pochi la utilizzano, ma se sei tra i fortunati possessori di unti consigliamo di attivare subito “” !protegge i tuoie app privati, come foto e contatti, da un eventuale accesso da parte di persone non autorizzate. Puoi mantenere al sicuro i tuoie app privatiil. Prima di provare le soluzioni suggerite qui sotto, assicurati che il software del tuosia aggiornato all’ultima versione. Verifica come aggiornare il software del tuomobile nell’ordine seguente. Fase 1. Vai in Impostazioni > Aggiornamento software. Fase ...

