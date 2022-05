Napoli Primavera: salvezza ottenuta e stagione positiva, ma ora urge investire (Di domenica 29 maggio 2022) La stagione si è conclusa nel migliore dei modi per il Napoli Primavera, che ha centrato la salvezza ai playout contro il Genoa. Un doppio confronto che ha visto trionfare gli azzurrini, capaci di impattare per 2-2 all’andata e vincere nettamente a Cercola, davanti a centinaia di tifosi, per 2-0 senza mai mettere in discussione la salvezza. Grande merito di questa impresa va all’allenatore dei partenopei, Nicolò Frustalupi, che ha saputo infondere la calma necessaria a un gruppo giovane. Nel corso del campionato si sono alternati momenti esaltanti e periodi bui. Il girone d’andata del Napoli è stato al di là di ogni rose aspettativa: ben 25 punti e posizione playoff nel mirino, ma soprattutto successi prestigiosi come quelli in trasferta contro Juventus, Milan, Torino e in casa ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 29 maggio 2022) Lasi è conclusa nel migliore dei modi per il, che ha centrato laai playout contro il Genoa. Un doppio confronto che ha visto trionfare gli azzurrini, capaci di impattare per 2-2 all’andata e vincere nettamente a Cercola, davanti a centinaia di tifosi, per 2-0 senza mai mettere in discussione la. Grande merito di questa impresa va all’allenatore dei partenopei, Nicolò Frustalupi, che ha saputo infondere la calma necessaria a un gruppo giovane. Nel corso del campionato si sono alternati momenti esaltanti e periodi bui. Il girone d’andata delè stato al di là di ogni rose aspettativa: ben 25 punti e posizione playoff nel mirino, ma soprattutto successi prestigiosi come quelli in trasferta contro Juventus, Milan, Torino e in casa ...

