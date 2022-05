Decreto taglia prezzi è legge: dalle bollette ai bonus, tutte le novità (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo l’approvazione in CdM lo scorso 18 marzo, il Decreto taglia prezzi ha terminato l’iter di conversione in legge in Parlamento. Nel pomeriggio del 12 maggio è arrivato il primo ok dal Senato, mentre alla Camera l’ok definitivo è arrivato il 19 maggio, quasi in extremis se si considera che il termine ultimo per l’approvazione era previsto per il 20 del mese. Dal 22 marzo, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, erano entrati in vigore gli aiuti in esso contenuti, come il taglio del costo del carburante. All’interno del provvedimento un pacchetto di misure per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, caro benzina e bollette in primis. Durante la conversione è stato approvato un unico maxi-emendamento che ne modifica il contenuto, introducendo delle ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo l’approvazione in CdM lo scorso 18 marzo, ilha terminato l’iter di conversione inin Parlamento. Nel pomeriggio del 12 maggio è arrivato il primo ok dal Senato, mentre alla Camera l’ok definitivo è arrivato il 19 maggio, quasi in extremis se si considera che il termine ultimo per l’approvazione era previsto per il 20 del mese. Dal 22 marzo, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, erano entrati in vigore gli aiuti in esso contenuti, come il taglio del costo del carburante. All’interno del provvedimento un pacchetto di misure per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, caro benzina ein primis. Durante la conversione è stato approvato un unico maxi-emendamento che ne modifica il contenuto, introducendo delle ...

