Isola | Selvaggia Roma e la rivelazione sul fidanzato di Mercedesz | vive a casa sua? 

(Di mercoledì 18 maggio 2022)Henger è sbarcata (per la seconda volta nella sua carriera) sull’dei Famosi, non senza polemiche: c’è infatti chi continua a sostenere che la figlia di Eva Henger sia fidanzata, nonostante in Honduras si professi single. LEGGI ANCHE: —, parola pesante usata da Eva Henger contro Nicolas Vaporidis: cosa ha detto Ad alimentare le voci a riguardo ora arriva anche, che attraverso le sue stories su Instagram ha rivelato dei dettagli inaspettati.Henger, il presuntoe i dettagli spiegati da“Ragazzi, avete visto? anche ieri la stessa Ilary ha detto che c’è qualcosa che non va: quindi, dato che la cara e dolcefa queste cose di ...

Advertising

girovagate : RT @fiveintravel: ??NUOVO BLOG POST Link?? - Debina87 : RT @VicolodelleNews: #isola Selvaggia Roma smaschera Mercedesz e svela che il fidanzato vive a casa sua e che é una grande manipolatrice ht… - VicolodelleNews : #isola Selvaggia Roma smaschera Mercedesz e svela che il fidanzato vive a casa sua e che é una grande manipolatrice - vidoiltiro : RT @fiveintravel: ??NUOVO BLOG POST Link?? - Giustiziere1926 : @LucaSalmieri @Torrenapoli1 @maremmimpestata La domanda non è corretta… Sarebbe stato meglio dire…”Quale isola Grec… -

Milano Città Stato

L'poi per me sarebbe una vacanza. Quello che fanno lì io lo faccio tutti i giorni a casa mia. ... l'ex Vippone ha poi svelato come dovrebbe essere la sua fidanzata ideale:o sofisticata...Le parole diLucarelli contro il gesto di Ilary Blasi Come riporta Today : ' La conduttrice dell'dei Famosi ha condiviso tra le storie Instagram uno scatto in treno, mentre tornava a ... In vendita l’ISOLA SELVAGGIA che costa meno di un MONOLOCALE a Milano Selvaggia Roma si "scaglia" contro la strategia di gioco messa in atto da Mercedesz Henger, che secondo lei avrebbe un fidanzato a casa ad aspettarla ...La giornalista e opinionista televisiva attacca la conduttrice de L'Isola dei Famosi: il caso che ha fatto storcere il naso a Selvaggia ...