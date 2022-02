Orientamento, Pnrr e disabilità, domani a Napoli un convegno promosso dall’Università Partenope (Di martedì 15 febbraio 2022) “Orientamento, Competenze trasversali, Piano nazionale di ripresa e resilienza e la Delega al Governo in materia di disabilità. Un incontro in memoria del Preside Gianfranco Sanna”: è il titolo del convegno che si svolge domani, mercoledì 16 febbraio, alle ore 10,30, nell’aula magna del Liceo Giuseppe Mazzini (a Napoli, in via Francesco Solimena 62) per iniziativa dell’Università Parthenope, con il professore Leone Melillo e il preside del Liceo Mazzini, professor Stefano Zen. Il convegno, moderato dalla giornalista Fiorella Anzano, può essere seguito anche in diretta web, attraverso il link https://youtu.be/-S8F7ZIvAcU. Il tema della ricerca è estremamente attuale. Come ha evidenziato il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in una recente intervista, è necessaria una “scuola ... Leggi su ildenaro (Di martedì 15 febbraio 2022) “, Competenze trasversali, Piano nazionale di ripresa e resilienza e la Delega al Governo in materia di. Un incontro in memoria del Preside Gianfranco Sanna”: è il titolo delche si svolge, mercoledì 16 febbraio, alle ore 10,30, nell’aula magna del Liceo Giuseppe Mazzini (a, in via Francesco Solimena 62) per iniziativa dell’Università Parthenope, con il professore Leone Melillo e il preside del Liceo Mazzini, professor Stefano Zen. Il, moderato dalla giornalista Fiorella Anzano, può essere seguito anche in diretta web, attraverso il link https://youtu.be/-S8F7ZIvAcU. Il tema della ricerca è estremamente attuale. Come ha evidenziato il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in una recente intervista, è necessaria una “scuola ...

