La prevenzione e la lotta allo spreco alimentare sono un dovere e un bisogno di tutti

(Di sabato 5 febbraio 2022) Quando si parla dici si addentra in un discorso molto più ampio, complesso e delicato di quello che pensiamo che non si limita all’idea del «Non bisogna avanzare il cibo né tantomeno buttarlo», si tratta di una questione che abbraccia moltissimi altri temi, altrettanto importanti. Questo è dovuto al fatto che lo scenario odierno è radicalmente mutato (in meglio) rispetto a quello di anni fa, complice anche l’approvazione della legge n.166 avanzata dall’Onorevole Maria Chiara Gadda e conosciuta anche come la normativa “anti”. Se, prima dell’entrata in vigore di questa legge, era diffusa l’opinione che fossero principalmente aziende, imprese e grandi catene di supermercati a generare le quantità più elevate di sperpero di cibo, oggi, cittadini e consumatori finali,coscienti dell’importanza ...

Advertising

meb : La lotta quotidiana contro il #cancro è ancora più dura ai tempi del covid. Dobbiamo recuperare i ritardi accumulat… - MinisteroSalute : #Worldcancerday #4febbraio La prevenzione è la prima arma per la lotta contro il cancro. ??Adotta una corretta alim… - Pres_Casellati : Nessuna tregua nella lotta al cancro. Prevenzione e diagnosi precoce sono priorità assolute, per le istituzioni com… - McGadda : #5febbraio Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. Con @BAlimentarePiem e @Federdis abbiamo fat… - PaoloCaioni : RT @ItaliaViva: #Giornatacontrolosprecoalimentare, @McGadda: 'Lo spreco alimentare si ridurrà quando tutti faranno squadra, ma soprattutto… -

Ultime Notizie dalla rete : prevenzione lotta

Laallo spaccio di stupefacenti in Irpinia, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di ... i due giovani sono stati proposti per l'emissione della misura didel Foglio di Via ...'Sono le stesse linee guida di Palazzo Balbi a indicare come la forma dipiù efficace contro ...legge di bilancio - sottolinea Possamai - è stato creato un apposito fondo per ladelle ...Qual è il legame tra il principe inglese William e la lotta allo spreco alimentare della città di ... saranno devoluti alla realizzazione di una campagna di comunicazione sulla prevenzione e la ...Pomezia celebra la Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. Un’iniziativa importante per focalizzare l’attenzione sulla prevenzione e la riduzione degli sprechi come elemento chiave ...