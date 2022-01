È ufficiale: Sergio Mattarella rieletto presidente della Repubblica (Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA – Il presidente della Repubblica uscente, Sergio Mattarella, è stato ufficialmente rieletto dopo la votazione a Camere riunite di questa sera. A scrutinio non concluso, ha già raggiunto il quorum di 505 voti. Mattarella riceverà al Quirinale i presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, che gli comunicheranno – come consuetudine – l’esito del voto. Ci sarà poi, in diretta televisiva, un breve saluto dello stesso Mattarella, probabilmente intorno alle ore 21,30. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA – Iluscente,, è stato ufficialmentedopo la votazione a Camere riunite di questa sera. A scrutinio non concluso, ha già raggiunto il quorum di 505 voti.riceverà al Quirinale i presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, che gli comunicheranno – come consuetudine – l’esito del voto. Ci sarà poi, in diretta televisiva, un breve saluto dello stesso, probabilmente intorno alle ore 21,30. L'articolo L'Opinionista.

