Domenica In, Tv sotto choc: la morte improvvisa lascia i fan senza parole (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. E' morto al Policlinico Gemelli di Roma, dopo essersi ammalato di Covid, Paolo Taggi, autore Rai, da “Domenica In” a “Per un pugno di libri“, ma anche per Canale 5 con “Stranamore” e “La Talpa“. Aveva 65 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla casa editrice Interlinea di Novara, la città dove era nato il 28 maggio 1956 e che nel 2020 lo aveva insignito del riconoscimento di cittadino dell’anno. “Paolo Taggi è insieme coiffeur di narrazioni televisive e teorico di questo narrare. Ma invece di scrivere libri seriosi, saggi accademici, si diverte a riflettere di tv inventando altre storie”, ha detto di lui Aldo Grasso. Le sue opere come scrittore restano nel catalogo Interlinea, come “Di niente, del mare” e l’intervista “Più della poesia” ad Alda Merini, portata da lui in tv per la prima volta. Taggi ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. E' morto al Policlinico Gemelli di Roma, dopo essersi ammalato di Covid, Paolo Taggi, autore Rai, da “In” a “Per un pugno di libri“, ma anche per Canale 5 con “Stranamore” e “La Talpa“. Aveva 65 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla casa editrice Interlinea di Novara, la città dove era nato il 28 maggio 1956 e che nel 2020 lo aveva insignito del riconoscimento di cittadino dell’anno. “Paolo Taggi è insieme coiffeur di narrazioni televisive e teorico di questo narrare. Ma invece di scrivere libri seriosi, saggi accademici, si diverte a riflettere di tv inventando altre storie”, ha detto di lui Aldo Grasso. Le sue opere come scrittore restano nel catalogo Interlinea, come “Di niente, del mare” e l’intervista “Più della poesia” ad Alda Merini, portata da lui in tv per la prima volta. Taggi ...

Advertising

Ticinonline : Un giovane ruba l'auto al compagno della madre. Non aveva la patente, ed era sotto l'effetto di droga e alcol. È su… - IlBoLive : RT @IlBoLive: #SferaSalute Più nota come #anemia mediterranea, la #talassemia è una #malattia genetica del sangue. Ne parla Maria Domenic… - quibresciait : Rovato, pedoni urtati da un’auto mentre attraversano la strada - L'incidente alle 18 di domenica all'altezza della… - natqen : RT @MariaThebursin: Buona domenica alle amiche e anche agli haters degli hanker xchè sotto loro consiglio The B oggi si è palesato,c'è qual… - 24Trends_Italia : ?? 23 gennaio 2022 domenica 23:00 ?? Le più recenti ricerche in Italia: Novità e dettagli qui sotto -