Gazzetta_it : Il piccolo Recine rilancia Piacenza fra le grandi -

La Gazzetta dello Sport

Durante il suo percorso nelle Nazionali giovanili, Francescoè stato bollato forse con troppa fretta: è troppo basso - 185 centimetri - per recitare un ruolo da protagonista in Superlega nel ruolo di schiacciatore. Non perderti le Newsletter di Gazzetta ...Piacenza risponde con la diagonale Brizard - Lagumdzija, in banda ci sono Rossard e, al ... Anche unsostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano - romagnoli ...BRUNO 5 (att. 100% su 1) Torna la Modena che s’inceppa di inizio stagione ed è anche colpa sua. NIMIR 5,5 (att. 50% su 30 con 1 err. e 3 muri sub., ric. 50% su 2, 6 b.s., 1 muro) – In attacco è l’unic ...Si parte con l'anticipo di domani tra Taranto e Monza. Il 6 gennaio in programma Milano-Piacenza e Vibo-Modena ...