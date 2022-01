Debutto con gol di Sergio Oliveira e la Roma batte il Cagliari (Di domenica 16 gennaio 2022) Vittoria di stampo portoghese con il gol di Sergio Oliveira, le parate di Rui Patricio e la guida di Mourinho Leggi su itasportpress (Di domenica 16 gennaio 2022) Vittoria di stampo portoghese con il gol di, le parate di Rui Patricio e la guida di Mourinho

Ultime Notizie dalla rete : Debutto con Roma, Sergio Oliveira: 'Non ero io il rigorista, vi spiego cos'è successo' Commenta per primo Appena arrivato in giallorosso, Sergio Oliveira si è presentato con un gol su rigore al debutto con la maglia della Roma: 'L'importante era vincere e ci siamo riusciti, in casa. Peccato che ci fossero pochi spettatori a causa del Covid, ma siamo felici per i tre punti e adesso pensiamo ...

10 stupende concept cars italiane dagli anni 60 ad oggi ...il design e con le tecnologie. E non solo negli ultimi anni: se è vero che concept come Fiat Centoventi o Alfa Romeo Tonale sono ancora impresse nelle menti di tutti noi, e vedranno il loro debutto ...

Debutto con gol per Oliveira: segna il rigore "scippato" a Veretout GianlucaDiMarzio.com Serie A, Roma-Cagliari 1-0: la decide la rete al debutto di Sergio Oliveira La Roma vince soffrendo 1-0 all'Olimpico contro il Cagliari e lo fa grazie ad una rete su calcio di rigore del nuovo arrivato Sergio Oliveira ...

SERIE A - Roma-Cagliari 1-0: debutto con gol per Sergio Oliveira La Roma batte 1-0 il Cagliari e conquista la sua prima vittoria del 2022. A decidere il match dell'Olimpico è il neo acquisto Sergio Oliveira, che al 33' si procura e trasforma con freddezza il rigore ...

