Tutta colpa di Freud - La serie, anticipazioni 2^ puntata 8 dicembre: Sara e Filippo si sposano (Di martedì 7 dicembre 2021) Tutta colpa di Freud - la serie, torna l'8 dicembre con la seconda puntata che sarà ricca di colpi di scena. Le anticipazioni rivelano che Sara e Filippo convoleranno finalmente a nozze, ma il loro matrimonio riserverà non poche sorprese visto che Riccardo e Claudio si presenteranno alla cerimonia e non passeranno inosservati. Nel frattempo, Francesco farà terapia con Anna e tirerà fuori il passato con Angelica mentre Marta si scuoterà dalla depressione grazie ad un incontro con Riccardo che però, nasconderà un segreto. Infine, Emma cercherà di conquistare Claudio approfittando dell'addio al nubilato di sua sorella Sara. Tutta colpa di Freud - la ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 7 dicembre 2021)di- la, torna l'8con la secondache sarà ricca di colpi di scena. Lerivelano checonvoleranno finalmente a nozze, ma il loro matrimonio riserverà non poche sorprese visto che Riccardo e Claudio si presenteranno alla cerimonia e non passeranno inosservati. Nel frattempo, Francesco farà terapia con Anna e tirerà fuori il passato con Angelica mentre Marta si scuoterà dalla depressione grazie ad un incontro con Riccardo che però, nasconderà un segreto. Infine, Emma cercherà di conquistare Claudio approfittando dell'addio al nubilato di sua sorelladi- la ...

Advertising

AnnalisaChirico : La scarsa attenzione della stampa liberal Usa sull’assassinio di Davide Giri per mano di un afroamericano la dice l… - EugenioDelBono : RT @AnnalisaChirico: La scarsa attenzione della stampa liberal Usa sull’assassinio di Davide Giri per mano di un afroamericano la dice lung… - MagFra9 : RT @MagFra9: Potrei dare tutta la colpa a voi. Non sarebbe così male. - aldo_rovi : RT @AnnalisaChirico: La scarsa attenzione della stampa liberal Usa sull’assassinio di Davide Giri per mano di un afroamericano la dice lung… - RobertoRovida4 : @GretaThunberg Tutta colpa tua, scorreggiona... -